Gut-Behrami pobjedom do trofeja u superveleslalomu

Podgorica, (MINA) – Švajcarska skijašica Lara Gut-Behrami osvojila je mali kristalni globus u superveleslalomu.

Ona je večeras u San Valiju, na finalu Svjetskog kupa, pobijedila u vremenu minut, 12 sekundi i 35 stotinki i preuzela prvo mjesto u plasmanu superveleslaloma.

Do trofeja došla je sa pet bodova prednosti u odnosu na Italijanku Federiku Brinjone, koja je danas završila na trećem mjestu.

Amerikanka Lindzi Von bila je druga sa zaostatkom od sekundu i 29 stotinki, dok je trećeplasirana Brinjone ima sekundu i 33 stotinke slabijim vremenom od pobjednika.

Gut-Behrami je sa 665 bodova prestigla Brinjone (630) u poretku superveleslaloma, dok je bronzu osvojila Italijanka Sofijaa Gođa (466), koja je danas ostala bez bodova.

To je šesti Mali globus za Gut-Behrami u ovoj disciplini, što nema nijedna skijašica, a treći zaredom.

