Gurešić i Ilić trećeplasirani u konkurenciji mješovitih dublova

Podgorica, (MINA) – Crnogorska stonoteniserka Slobodanka Gurešić i Nebojša Ilić iz Srbije kao trećeplasirani završili su nastup na međunarodnom turniru Montenegro open u Podgorici.

Gurešić i Ilić takmičili su se u mješovitom dublu, u kategoriji XD10.

Na podgoričkom turniru pobijedili su Bojana Stamenkovića i Zoricu Popadić iz Srbije 3:2, dok su dva puta poraženi od kineskih parova Liu Fu- Pan Jiamin, odnosno Cao Ningning i Žang Biang po 3:0.

Na korak od medalje bio je dubl Luka Bakić i Uroš Gugolj, ali je u četvrtfinalu klase MD18 zaustavljen od američko-španskog para Tejl Lebovic i Huan Bautist Perez Gonzalez 3:1.

Bakić i Gugolj plasman u nokaut fazu izborili su kao drugoplasirani u grupi sa dva trijumfa i porazom.

Savladali su čileanski par Manuela Filipea Ečevegarina i Kristijana Detonija 3:1 i Norvežane Frederika Johnsona i Krizandera Magnusonsa 3:0, a jedini poraz doživjeli su od hrvatskog para Borne Zohila i Marka Vračana 3:2.

U osmini finala Bakić i Gugolj bili su bolji od britanskog para Teo Bišop i Šejn Taker 3:1.

Ostali crnogorski predstavnici u dublu Đuro Krivokapić i Pjetro Paljušević, Zoran Čabarkapa i Slobodan Mihailović i Gurešić i Samra Kojić, kao i i miks dublu Milijana Ćurković i Uroš Gugolj, su takmičenje završili u grupi

Montenegro open, koeficijenta 20, okupio je više od 200 stonoteniserka iz 33 države svijeta.

Crnogorski stonoteniseri Filip Radović, Luka Bakić i Slobodanka Gurešić u pratnji trenera Vladimira Marića i Čedomira Damjanović, već sjutra se sele za Laško, gdje će nastupiti na jednom od najvećih turnira na svijetu.

