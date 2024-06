Gruzija preko Portugala do osmine finala, Turska eliminisala Češku

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Gruzije, debitanti na šampionatima Evrope, savladali su Portugal 2:0 i kao trećeplasirani izborili plasman u osminu finala.

Gruzija je do istorijskog trijumfa i uspjeha došla golovima Kviča Kvarackelije u 2. i Georgesa Mikautadzea u 57. minutu.

Portugal je pobjedama u prva dva kola osigurao prvo mjesto u F grupi.

Kao drugoplasirana iz F grupe u osmini finala igraće Turska, koja je u posljednjem kolu savladala Češku 2:1.

Turska je povela golom Hakana Čalhanoglua u 51. minutu.

Nadu češkoj selekciji da može do nokaut faze vratio je Tomas Souček u 66, ali je sve dileme riješio Cenk Tosun u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

Češka je od 20. minutua igrala sa igračem manje, nakon isključenja Antonina Baraka.

Ukrajine nije uspjela da se plasira u osminu finala Evropskog prvenstva i biće jedina selekcija kojoj ni četiri boda neće biti dovoljna da prođe grupnu fazu.

Ukrajina je u posljednjem kolu, u E grupi, igrala sa Belgijom 0:0.

Remi je Belgiji, zahvaljujući boljoj gol razlici, donio drugo mjesto na tabeli.

U drugom meču te grupe Rumunija je u Frankfurtu igrala sa Slovačkom 1:1.

Rumuniji je bod bio dovoljan da, zahvaljujući najboljoj gol razlici, sačuva prvo mjesto na tabeli, dok će Slovačka u osminu finala kao trećeplasirana.

Slovačka je povela golom Ondreja Dude u 24. minutu. Konačan rezultat postavio je Razvan Marin iz jedanaesterca u 37. minutu.

