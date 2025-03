Grbalj i Igalo bez pobjednika

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Grblja i Igala igrali su danas u Radanovićima neriješeno 1:1, u utakmici 24. kola Druge crnogorske lige.

Gosti su poveli u 22. minutu golom Aldina Adžovića.

Konačan rezultat, samo šest minuta kasnije, postavio je Andri Strižak.

Grbalj je na četiri meča produžio seriju bez pobjede, dok Igalo pet utakmica ne zna pobjedu.

Pobjednika nije bilo ni u jučerašnjem duelu Mladosti i Rudara, koji je završen 0:0.

Za sjutra zakazan je duel Lovćena i Koma na Trening kampu Fudbalskog saveza (14.00).

Odgođen je meč između Iskre i Podgorice.

U ovom kolu slobodan je Ibar.

