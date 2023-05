Goranović bronzana, lični rekordi braće Terić

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marijana Goranović osvojila je bronzanu medalju u bacanju diska, dok su Vlado i Marko Terić u istoj disciplini nastup na sankcionisanom mitingu u Kruševcu završili sa novim ličnim rekordima.

Goranović je do odličja u kategoriji F40-41 (osobe niskog rasta) došla hicem od 18 metara i 65 centimetara.

U istoj kategoriji, Marko Terić je disk bacio 17 metara i 41 centimetar, a njegov brat Vlado 17,21 metar.

U toj disciplini takmičio se i Ermin Slaković i nastup završio sa rezultatom 15,76 metara.

U bacanju kugle takmičenje je održano u spojenim kategorijama, a crnogorski predstavnici ostali su bez plasmana na pobjedničko postolje.

Paraolimpijac Miloš Spaić (F11 – osobe bez vida) ostvario je rezultat 10,93 centimetra.

Marko Terić je kuglu bacio 6,86, Vlado 6,55, a Slaković 6,11 metara.

Kao drugoplasirana nastup je juče završila Maja Rajković, dok je Danilo Gojković bio treći u bacanju koplja.

Rajković, koja se takmičila u bacanju koplja iz specijalizovane stolice (kategorija F54), nastup je završila hicem od 13 metara i 56 centimetara.

Preko 13 metara bila su joj tri hica, od šest koliko je bacila u Kruševcu.

U istoj disciplini, plasman na pobjedničko postolje izborio je i Danilo Gojković (kategorija F34), koje je koplje bacio 19,49 metara.

Crnogorske takmičare u Kruševcu predvodio je trener Veljko Čegar.

“Organizator mitinga bio je Paraolimpijski komitet Srbije, a nastup naših takmičara finansira se po programu POK-a, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih u 2023. godini”, saopšteno je iz krovne sportske asocijacije osoba sa invaliditetom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS