Gimnazijalci iz Podgorice i Bara na EP u odbojci

Podgorica, (MINA) – Ženska ekipa Gimnazije Slobodan Škerović iz Podgorice i muški tim Gimnazije Niko Rolović iz Bara predstavljaće Crnu Goru u Trebinju na Evropskom školskom prvenstvu u odbojci, saopšteno je iz Crnogorskog školskog sportskog saveza (CŠSS).

Navodi se da će šampionat prvi put biti odigran u organizaciji Evropske federacije za školski sport.

Podgorički i barski gimnazilaci nastup su zaslužili osvajanjem titule državnog prvaka, do kojih su došli kroz četiri nivoa takmičenja.

“Njihov odlazak na šampionat je bio pod velikim znakom pitanja zbog nedostatka sredstava, pošto CŠSS kroz redovno finansiranje Ministarstvo sporta i mladih nije opredijelilo dovoljan iznos ni za nacionalna takmičenja, a kamoli za međunarodna”, piše u saopštenju te asocijacije.

Navodi se da su se za pomoć obratili lokalnim samoupravama, Ministarstvu sporta, Ministarstvu prosvjete, Crnogorskom olimpijskom komitetu, Vladi Crne Gore i velikom broju firmi iz Crne Gore.

“Opština Bar i Glavni grad pomogli su nam sa po 1.000 EUR, dok smo kod svih ostalih naišli na zatvorena vrata. To je bilo nedovoljno za put i sedmodnevni boravak”, stoji u saopštenju.

Navodi se da ih je od namjere da odustanu od učešća odgovorila pomoć Ministarstva porodice, mladih i sporta, u vidu smanjenja troškova učešća za cjelokupnu delegaciju.

“To nam je puno značilo, pa smo uz ostale troškove za odlazak u Trebinje, koje je pokrio CŠSS mogli da potvrdimo učešće naših ekipa na ovom prestižnom takmičenju. U pripremama za odlazak u Trebinje pomogli su nam i Odbojkaški savez, koji nam je pozajmio sportsku opremu u kojoj će ekipe igrati utakmice”, piše u saopštenju.

Navodi se da je kompanija Cakan sport donirala reprezentaciji dresove i šortseve, dok je Gimnazija Niko Rolović obezbijedila dnevnice za profesora – vođu ekipe.

“Zahvalnost dugujemo i odbojkaškim klubovima Galeb, Morača i Akademija, koji su dopustili svojim članovima da nastupe za svoje škole i predstavljaju svoju državu na Evropskom prvenstvu, za razliku od OK Budućnost koja je tu mogućnost uskratila svojim igračicama”, piše u saopštenju CŠSS.

Najavljeno je da će tokom šampionata biti održana i manifestacija Noć nacija, u okviru koje učenici predstavljaju i promovišu svoju državu.

“Nama su Nacionalna turistička organizacija i Turistička organizacija Podgorice obezbijedile veliku količinu promotivnog materijala, koju će naši učenici i učenice podijeliti svojim vršnjacima iz različitih djelova Evrope i na taj način promovisati naše prirodne ljepote i turističke potencijale Crne Gore”, stoji u saopštenju CŠSS.

