Furtula bez finala na EP u Rimu

Podgorica, (MINA) – Crmgorski atletičar Danijel Furtula nije uspio da se plasira u finale, u bacanju diska, na Evropskom prvenstvu u Rimu.

On je danas u kvalifikacijama imao najbolji hitac od 57,74 metra, što je bilo dovoljno samo za 15. mjesto.

Na zaletište skoka u vis večeras će i Matija Vuković.

Početak kvalifikacija zakazan je za 20 sati i 30 minuta.

Crnogorsku atletiku u Rimu predstavljaće i Darko Pešić u desetoboju, koji je an programu 10. i 11. juna.

