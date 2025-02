FSCG i Udruženje Roditelji zajedno u novom projektu

Podgorica, (MINA) – Fudbalski savez i Udruženje Roditelji potpisali su danas ugovor o saradnji na projektu Zdravi odnosi u fudbalu – za kvalitetnije djetinjstvo i razvoj mladih sportista, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da je cilj projekta unaprjeđenje ambijenta za bavljenje baznim fudbalom, sa posebnim fokusom na zdrav pristup fudbalu, smanjenje pritiska na djecu i promociju vrijednosti igre i razvoja.

Saopšteno je da će projekat, kroz niz pažljivo osmišljenih aktivnosti, adresirati ključne izazove sa kojima se suočavaju djeca, roditelji i treneri u fudbalu, uz promociju pozitivnih primjera i preporuka za unapređenje saradnje svih učesnika.

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Momir Đurđevac kazao je da je cilj te asocijacije usvajanje i implementacija politike zaštite i dobrobiti djece i njeno dijeljenje sa svim fudbalskim akterima.

“Zato je jako važno da se kontinuirano pruža podrška i trenerima i roditeljima, kako bi sport zaista bio opšte mjesto za cjelokupan kvalitetan razvoj djece. Tim projektom želimo da osiguramo sveobuhvatan i uravnotežen razvoj mladih fudbalera, koji se ne odnosi samo na sport, već na razvoj ličnosti i prevenira nasilje nad njima, a kada se desi da se adekvatno prepozna i na njega odreaguje”, rekao je Đurđevac.

Izvršna direktorica udruženja Roditelji Kristina Mihailović kazala je da raduje unaprjeđenje saradnje sa Fudbalskim savezom, koja je započeta prije tri godine kroz realizaciju projekta Uči i igraj, uz podršku UEFA Fondacije za djecu.

“U okviru novog projekta, zajedničke aktivnosti biće usmjerene na edukaciji trenera, kako bi bolje razumjeli razvojne karakteristike i potrebe djece i na taj način izgradili kvalitetniji odnos s njima. Takav pristup doprinijeće ne samo sportskim uspjesima, već i psiho-socijalnom razvoju djece”, kazala je Mihailović.

Ona je naglasila da će kroz projekat raditi i na podizanju svijesti roditelja o važnosti zdravog odnosa prema sportu i uvažavanju potreba djece u sportskom okruženju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS