Francuska u polufinalu EP, Španija naredni rival

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Francuske plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Francuska je večeras u Hamburgu, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, pobijedila Portugal 5:3.

Utakmica je u regularnom toku završena 0:0, a golova nije bilo ni nakon produžetaka.

Francuska će u polufinalu igrati sa Španijom, koja je nakon produžetaka pobijedila Njemačku 2:1.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 1:1.

Španija je povela golom Danija Olma u 52. minutu.

Izjednačio je Florijan Virc u 89. minutu i izborio produžetke.

Sve dileme riješio je Mikel Merino u 119. minutu.

Drugi polufinalni par biće poznat nakon subotnjih duela Engleske i Švajcarske (18), odnosno Holandije i Turske (21).

Polufinalni mečevi na proramu su 9. i 10. jula, dok će 14. biti poznat novi prvak Evrope.

