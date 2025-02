Fon Almen zlatni u spustu

Podgorica, (MINA) – Švajcarac Franjo Fon Almen osvojio je zlatnu medalju u spustu na Svjetskom prvenstvu u alpskim disciplinama u Zalbahu.

Do prvog odličja na šampionatima svijeta došao je u vremenu minut, 40 sekundi i 68 stotinki.

Fon Almen nema pobjedu u spustu u Svjetskom kupu, a tri puta ove sezone bio je drugoplasirani.

Jedini trijumf do sada ostvario je u superveleslalomu, sredinom januara ove godine u Vengenu.

Srebrni je bio Austrijanac Vinsent Krihmajer sa 24 stotinke slabijim vremenom od pobjendika.

Krihmajer je prije četiri godine u Kortini Dampeco bio zlatni u spustu, a 2019. u Oreu bronzani.

U Kortini je bio najbrži i superveleslalomu, dok je u Oreu u istoj disciplini osvojio srebrno odličje.

Pobjendički podijum kompletirao je Švajcarac Aleksi Mone, 31 stotinku bio sporiji od novog svjetskog prvaka.

Mone je osvojio svoju prvu svjetsku medalju, a jedini trijumf u Svjetskom kupu ostvario je krajem decembra u Bormiju.

Kao četvrtoplasirani završio je Italijan Dominik Paris, dok je peti bio Švajcarac Mark Odermat.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS