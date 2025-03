Fon Almen slavio u Kvitfjelu

Podgorica, (MINA) – Švajcarac Franjo fon Almen pobijedio je u Kvitfjelu, u osmom spustu sezone Svjetskog kupa alpskih skijaša.

Do pobjede došao je u vremenu minut, 45 sekundi i 46 stotinki.

Kao drugoplasirani završio je vodeći svjetski skijaš, Švajcarac Marko Odermat, sa 28 stotinki zaostatka.

Švajcarski podijum kompletirao je Stefan Rožentan sa 38 stotinki slabijim vremenom od pobjednika.

Slovenac Miha Hrobat bio je četvrti, dok je peti bio Norvežanin Adrian Smiset Sejersted.

Odermat je vodeći u plasmanu spusta sa 605 bodova, dok je Fon Almen drugi sa 522 boda.

On zauzima čelnu poziciju i u generalnom plasmanu Svjetskog kupa sa 1.466 bodova i ima 520 više od drugoplasiranog Henrika Kristofersena iz Norveške.

Odermat bi zauzimanjem prvog ili drugog mjesta u sjutrašnjem superveleslalomu osvojio svoj četvrti uzastopni Veliki kristalni globus.

