FMP pobijedio u Baru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Baru od FMP Meridiana 113:102, u utakmici 13. kola Admiralbet ABA lige.

To je četvrti uzastopni, ukupno deveti, poraz barskog tima ove sezone.

Mornar je u većem dijelu meča bio u vođstvu, u više navrata imao je i dvocifrenu prednost, koja je u 27. minutu iznosila deset poena (70:60).

Loša posljednja četvrtina i 37 primljenih poena koštala su barski tim povoljnijeg rezultata.

Junak trijumfa FMP Meridiana, devetog ove sezone, bio je Trent Frejžer, koji je meč završio sa 45 poena.

Deron Rasel bio je najbolji u poraženom timu sa 32 koša, 12 asistencija i sedam skokova.

Dvocifren učinak imali su i Nemanja Vranješ (16), Mihailović (14), Antonio Vranković (13), Pecarski i Petar Vujačić (po 11).

