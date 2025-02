Filmor odlazi iz Sutjeske

Podgorica, (MINA) – Ajzea Filmor više nije košarkaš Sutjeske, saopšteno je iz nikšićkog kluba.

Navodi se da je sa Filmorom sporazumno raskinut ugovor.

“Ajzea nije bio zadovoljan minutažom, u međuvremenu je dobio ponudu iz Mađarske i želio je da napusti Sutjesku. Klub mu je izašao u susret i ugovor je sporazumno raskinut”, stoji u saopštenju nikšićkog košarkašog kluba.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS