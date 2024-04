Ferstapenu pol pozicija u Japanu

Podgorica, (MINA) – Vozač Red Bula, Holanđanin Maks Ferstapen, startovaće sa pol pozicije u četvrtoj trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1, koja će sjutra biti vožena na stazi Suzuka za Veliku nagradu Japana.

Ferstapen je u zvaničnim kvalifikacijama krug odvezao za minut, 28 sekundi i 19,7 stotinke.

To je njegova peta uzastopna pol pozicija u kvalifikacijama, ukupno 36. u karijeri.

Kao drugoplasirani završio je njegov klupski drug Serhio Peres, dok će iz drugog reda, sa trećeg i četvrtog mjesta, trku početi Lando Noris u Meklarenu i vozač Ferarija, Karlos Sains.

Sa petog mjesta krenuće dvostruki svjetski šampion, Španac Fernando Alonso.

Start nedjeljne trke za Veliku nagradu Japana zakazan je za sedam sati.

