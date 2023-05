Favoriti po planu na startu ligaških takmičenja u šahu

Podgorica, (MINA) – Favoriti za trofej ostvarili su pobjede prvog takmičarskog dana šahovskog turnira, u okviru kojeg će biti odigrane Premijer, Prva i Ženska liga.

Prvo kolo Premijer lige nije donijelo iznenađenja.

Branilac titule ekipa Elektroprivrede otvorila je ligu pobjedom protiv Dijagonale 5:1, dok je Budućnost savladala Mladost 5,5;0,5.

Herceg Novi je minimalnim rezultatom savladao budvansku Damu, dok je Crnogorac savladao Prosvjetu sa 4,5-1,5.

Mimoza je sa 5:1 savladala Omladinac Budućnost.

Drugo kolo već donosi prvi derbi, a odigraće ga Budućnost i Crnogorac.

U Prvoj ligi Cetinje je savladalo Rumiju 4:2, a istim rezultatom Nikšić je nadigrao Osnovne i srednje škole.

Rudar je najavio borbu za povratak u Premijer ligu pobjedom od 4,5:1,5 protiv Zore, dok je 7. Oktobar savladao Brskovo 5:1.

U derbiju sjevera Berane je slavilo protiv Plavskog jezera 5,5:0,5.

Prvo kolo Ženske lige donijelo je derbi prva dva favorita po rejtingu, Elektroprivrede i Crnogorca, a slavila je nikšićka ekipa 3:1 zahvaljujući pobjedama na prve dvije table.

Herceg Novi je savladao Budućnost istim rezultatom, a slobodna je bila ekipa Univerziteta Crne Gore.

Šampionat je svečano otvorio predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi, Ivan Otović, a učesnike je pozdravio i predsjednik Šahovskog saveza Jovan Milović.

Sjutra je na programu drugo kolo, a mečevi će početi u 15 sati i 30 minuta.

