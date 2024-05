Favoriti opravdali očekivanja

Podgorica, (MINA) – Osvajači medalja na juniorskim Kupovima Evrope, Stevan Nikčević, Stefan Kovinić, Andrijana Šutović i Jovana Mrvalljević, opravdali su raskošni talenat i na Prvenstvu Cren Gore u konkurenciji mlađih seniora i seniorki.

Nikčević je bio zlatni u kategoriji do 90, Kovinić

preko 100, Andrijana Šutović je trijumfovala u kategoriji do 70, a Mrvaljević preko 78 kilograma.

Prvaci Crne Gore u konkurenciji mlađih seiora postali su i Mario Gegaj (do 60), Emil Sinanović (do 66), Matija Rakočević (do 73), Marko Jancer (do 81) i Petar Goranović (do 100).

U ženskoj konkurenciji najbolje su bile Marija Simić (do 48), Milana Stevanović (do 52),

Vedrana Praščević (do 57), Ajša Nurković (do 63),

i Nataša Jeftić (do 78).

“Današnjim državnim prvenstvom za mlađe seniore i seniorke, u skladu sa takmičarskim kalendarom, zaokružena su sva državna prvenstva za 2024. godinu”, saopšteno je iz Džudo saveza.

