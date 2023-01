EYOF – Vukasović 49. u slalomu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska skijašica Anastasija Vukasović na 49. mjestu završila je nastup u slalomu na Evropskom olimpijskom festivalu mladih (EYOF) u italijanskoj regiji Friuli-Venecija Đulija.

Ona je danas nakon prve vožnje imala 62. rezultat, a nastup je završila u vremenu dva minuta, osam sekundi i 22 stotinke.

U slalomu startovalo je 88 skijašica.

Prvu vožnju završilo je 63, a obje 50 skijašica.

Pobijedila je Austrijanka Leoni Rajh.

Srebrnu medalju osvojila je Njemica Lajla Ilih, a bronzanu Šveđanka Moa Landstrom.

Za sjutra predviđen je veleslalom skijašica.

Veleslalom skijaša, u kojem će nastupiti Petar Kasom i Branislav Peković, na programu je u petak.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS