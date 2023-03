EP rezultati – Bulmaga sama na vrhu

Podgorica, (MINA) – Rumunska šahistkinja Irina Bulmaga jedina je sa maksimalnim učinkom nakon četvrtog kola 23. Pojedinačnog prvenstva Evrope u šahu.

Bulmaga je u četvrtom kolu crnim figurama savladala Aleksandru Maltevskaja, nakon svega 20 odigranih poteza.

Neoprezna igra Maltevskaje omogućila je rumunskoj šahistkinji da preciznom igrom primora protivnicu na predaju nakon svega dva sata igre.

Sadržajnija partija viđena je u duelu Govhar Bejdulajeva i Olivije Kiolbase, a njihova partija je nakon velike borbe okončana remijem.

Te dvije šahistkinje imaju pola poena manje od Bulmage.

U grupi igračica je sa 3,5 je još šest igračica: Lilit Mktarijan, Monika Soćko, Elina Denili.

Od crnogorskih šahistkinja jedinu pobjedu u četvrtom kolu ostvarila je Mateja Popović koja je savladala Jonu Rečicu.

Najmlađa predstavnica Marija Mia Maraš sama je sebi isplela matnu mrežu pa je morala priznati poraz u duelu sa Petrom Kejžar iz Slovenije.

Nikolina Koljević je odigrala dramatičnu partiju sa Fionom Sajber iz Njemačke, a u topovskoj završnici sa pješakom manje, Nikolini je pala zastavica. Tara Ivanović je poražena od Johane Bluebaum nakon što nije uspjela da odbrani slabiju poziciju iz otvaranja.

Turnir će biti nastavljen sjutra partijama petog kola, koje će početi u 15 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS