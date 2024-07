Engleska u polufinalu, nakon penala bolja od Švajcarske

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Engleske plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Engleska je večeras u Dizeldorfu, u četvrtfinalnom meču, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca pobijedila Švajcarsku ukupnim rezultatom 6:4.

Itakmica je u regularnom toku završena 1:1, a rezultat se nije mijenjao ni nakon produžetaka.

Švajcarska je u vođstvo doveo Bril Embolo u 75. minutu.

Poravnao je i izborio produžetke Bukajo Saka u 80. minutu.

U penal seriji precizni za Englesku bili su Kol Palmer, Džud Belingem, Bukajo Saka, Ajvan Toni i Trent Aleksander-Arnold.

Tragičar je bio Manuel Akanđi, kome je već u prvoj seriji englesli golman Džordan Pikford odbranio jedanaesterac.

Rival Engleske u polufinalu, 10. jula, biće bolji iz duela Holandije i Turske.

Dan ranije za plasman u finale igraće Španija i Francuska.

