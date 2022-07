Elektroprivreda i poslije sedmog kola zadržala maksimalan učinak

Podgorica, (MINA) – Šahisti nikšićke Elektroprivrede savladali su Prosvjetu i za odbranu titule biće im dovoljan samo jedan remi u posljednja dva kola Premijer lige.

Nikšićani su trijumfom od 5:1 opravdali ulogu favorita, a sigurni su bili velemajstori Luka Drašković i Boban Bogosavljević, kao i Božidar Kisić i Vuk Miletić.

Remijem su okončane partije između Denisa Kadrića i Slavena Paštara na prvoj i Jovana Milovića i Danila Nenezića na petoj tabli.

Nikšićani su pobjedom došli na korak od duple krune, a za to im je potreban remi protiv Mimoze ili Mladosti.

U dosadašnjem toku Nikšićani su bili maksimalni sa sedam pobjeda.

U borbi za srebrna i bronzana odličja su četiri ekipe: Budućnost, Mimoza, Crnogorac i Herceg Novi.

Crnogorac je pobjedom protiv Mimoze napravio veliki korak ka medalji, a do nje je došao pobjedama Bogdana Podlesnika i Miloša Pečurice, dok je pobjedu Mimozi donio Dragan Popadić.

Budućnost je savladala Omladinac 4:2, a slavila je zahvaljujući pobjedama Roberta Markuša, Blaža Kalezića i Vladimira Pajkovića.

Pobjedu u redovima Omladinca ostvario je Slaven Živković koji je savladao prvaka svijeta za slabovide i slijepe šahiste Predraga Nikača.

Herceg Novi je 5,5:0,5 savladao Rudar, koji je ostao bez šansi za opstanak u eliti.

Mečevi osmog kola na programu su sjutra, a posebnu pažnju privlače dueli Elektroprivrede i Mimoze, odnosno Budućnosti i Herceg Novog.

Crnogorac će čekati rezultate tih duela, a njegov protivnik će biti Mladost.

Omladinac se sastaje sa Prosvjetom, a 7. Oktobar će tražiti prvu pobjedu u duelu sa Rudarom.

Partije će početi u 16 sati, a mogu se pratiti preko sajta Šahovskog saveza Crne Gore sahcg.me.

