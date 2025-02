Dušku zlatni u Tirani

Podgorica, (MINA) – Takmičar tekvondo kluba Ulcinj Enes Dušku osvojio je zlatnu medalju na Evropskom Gran priju u Tirani i obezbijedio plasman na Gran pri Serije 1 u Estoniji.

Dušku je za trijumf na turniru u Tirani nagrađen sa 30 bodova za Svjetsku rang listu, a do trofeja došao je nakon pet pobjeda.

Član Ulcinja je, nakon što je bio slobodan na startu, eliminisao predstavnike Francuske, Grčke i Njemačke, dok je u finalu bio bolji od reprezentativca Grčke.

Nastup u Estoniji obezbijedila je i Amela Nuti, pobjedama protiv takmičarki iz Grčke i Italije.

Manje sreće imala je Sara Kraja, koja je zaustavljena u prvom kolu od predstavnice Velike Britanije, dok Arta Ismailaga zbog zdravstvenih problema nije mogla nastupiti, iako je bila prijavljena.

Turnir u Tirani okupio je više od 1.100 takmičara iz 36 država, imao je kvalifikacioni karakter i bio je nivoa E3.

Gran pri Serija 1 biće nivo E8 i pravo nastupa imaće po 32 najbolje rangirana takmičara sa evropske liste i iz kvalifikacija.

Na programu je od od 9. do 11. aprila u Estoniji.

