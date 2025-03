Dušku trećeplasirani u Ajndhovenu

Podgorica, (MINA) – Takmičar tekvondo kluba Ulcinj Enes Dušku sa bronzanom medaljom završio je nastup na turniru Svjetske lige G-2 u Ajndhovenu.

Dušku je na putu do polufinala eliminisao predstavnike Francuske i Velike Britanije, dok ga je od finala i meča za zlato odvojio poraz od reprezentativca Danske.

“Bronzana medalja predstavlja još jedan sjajan rezultat u njegovoj karijeri. Ono što je najbitnije dobio je 7,2 boda za Svjetsku rang listu”, kazao je njegov trener Fikret Dušku.

To je njegova četvrta medalja u 2025. godini sa svjetskih i evropskih liga nivoa G/E.

“Nastupom u Ajndhovenu još jednom je potvrdio dobru formu, a njegov rezultat najbolji je dokaz kvaliteta crnogorskog tekvondoa” kazao je Dušku.

Turnir u Ajndhovenu okupio je 1.800 takmičara iz 67 država sa pet kontinenata.

