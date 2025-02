Đuranović popravila juniorski rekord

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Anđela Đuranović postavila je novi rekord Crne Gore u skoku u dalj za mlađe i starije juniorke u dvorani.

Članica barskog kluba Sanja je na dvoranskom prvenstvu Srbije u Beogradu ostvarila rezultat 5,56 metara.

To je za centimetar bolji rezultat od dosadašnjeg crnogorskog rekorda.

