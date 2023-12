Dulović: Čast boriti se za Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Čast je boriti se za Crnu Goru i ništa se ne može porediti sa tim, kazao je karatista Nenad Dulović, najbolji sportista Crne Gore u 2023. godini, u tradicionalnom 69. izboru Udruženja sportskih novinara (USN).

Dulović je priznanje zaslužio osvajanjem srebrne medalje na senorskom Svjetskom prvenstvu u Budimpešti.

U 2023. godini osvojio je i balkansko zlatno odličje.

Karatista Omladinca u anketi dobio je 34 glasa.

“Hvala sportskim novinarima sto ulažu vrijeme u nas. Znači mi puno ova nagrada. Hvala i Karate savezu i mom ķlubu Omladincu, bez njih svi uspjesi ne bi bili mogući. Čast mi je da se borim za Crnu Goru, nista ne može da se poredi sa tim”, kazao je Dulović.

Najbolji novinar u izboru USN je Danilo Petrović iz Radio televizije Crne Gore.

“Iskreno, nijesam očekivao priznanje. Veoma sam zahvalan kolegama i USNCG što su prepoznali moj rad i trud. Prije pet godina sam proglašen za najboljeg mladog novinara, pa je ovogodišnja nagrada vjerovatno potvrda da ipak nešto dobro radim.

Za tih pet godina siguran sam da sam napredovao u poslu, a ovogodišnja nagrada je i razlog da tako bude u budućnosti”, rekao je Petrović.

On je naglasio da mu je posebno drago što je njegovo priznanje još jedno u nizu za sportsku redakciju RTCG i što USNCG priznaje i njihov timski rad.

Najbolji mladi novinar je Savo Njunjić iz dnevnog lista i portala Vijesti.

Za doprinos razvoju i promociji crnogorskog sporta, Udruženje je dodijelilo Specijalno priznanje novinaru Gradske televizije i generalnom sekretaru Teniskog saveza Crne Gore Aleksandru Sekuloviću.

Udruženje je za izuzetne rezultate u 2023. godini predvidjelo priznanja Nikoli Vučeviću, Petru Liješeviću, bokserki Bojani Gojković i Nikoli Goluboviću.

Priznanje Ranko Jovović, u znak sjećanja na bivšeg predsjednika, uručeno je dugodišnjem novinaru i publicisti Huseinu-Cenu Tuzoviću.

Posebna priznanja za uspješnu organizaciju zvaničnih međunarodnih takmičenja uručena su Bokserskom, Šahovskom i Stonoteniskom savezu, Paraolimpijskom komitetu, kao i Pavlu Pepđonoviću i Miloradu Cauševiću.

Na svečanoj ceremijiji, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, goste su pozdravili dekan Rašid Hadžić, predsjednik Skupštine opštine Nikšić Nemanja Vuković i predsjednik Udruženja Veselin Drljević.

Ministar sporta i mladih, Dragoslav Šćekić, kazao je ponosan zbog neizmjernog truda i predanosti koju crnogorski sportisti pokazuju na svakom koraku.

“Danas kada se proglašavaju najbolji sportisti važno je istaći ne samo sportske rezultate, već i vrijednosti koje naši sportisti prenose mladima – poštovanje, fer plej, timski rad i upornost.

Ovaj trenutak ne bi bio potpun bez ogromnog doprinosa i promotera sportskih priča – sportskih novinara, kao jednih od značajnih karika u našem sportskom ali i društveno socijalnom životu”, rekao je Šćekić.

Prema njegovim riječima, njihova zalaganja, istraživački duh i profesionalni odnos je od ključnog značaja kako bi sva sportska dostignuća, rad i uspjesi došli do građana.

“Posebno do mladih ljudi i bili motiv da se sportski duh sve više razvija i da kao malobrojna država postižemo vrhunske rezultate. Zato, se želim zahvaliti Udruženju sportskih novinara Crne Gore za njihov neumoran rad, strast i posvećenost”, rekao je Šćekić.

On je čestitao svim sportistima na osvojenim priznanjima i poželio im da ona budu podstrek da nastave svoj put ka vrhu.

“Vi ste inspiracija budućim generacijama sportista, putokaz ka još većim dostignućima u crnogorskom sportu”, rekao je Šćekić.

Prisutnima su se obratili i predsjednik Paraolimpijskog komiteta Igor Tomić i doajen crnogorskog novinarska Husein Tuzović.

