Dukiću zlatna medalja, Markoviću srebro

Podgorica, (MINA) – Crnogorski jedriličar Milivoj Dukić osvojio je zlatnu medalju, dok je Ilija Marković bio srebrni na Igrama malih zemalja Evrope.

Dukić i Marković nadmetati su se u klasi ILCA7.

Posljednje dvije regate nijesu održane zbog slabog vjetra.

Dukić i Marković su od drugog dana takmičenja bili na prve dvije pozicije i potvrdili da su bez konkurencije na ovom nivou.

