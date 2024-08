Dukić sedmi u petoj regati

Podgorica, (MINA) – Crnogorski jedriličar Milivoj Dukić na sedmom mjestu završio je petu regatu na Olimpijskim igrama.

U generalnom plasmanu Dukić zauzima deseto mjesto nakon pet odjedrenih regata u klasi ILCA 7.

Poslije drugog takmičarskog dana bio je 16.

Dukić je u gripi sa 43 najbolja jedriličara planete, koji se bore za mjesto u TOP 10, odnosno u medal race regati, a zatim i za medalje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS