Dukić osvojio srebrnu medalju, Markoviću četvrto mjesto

Podgorica, (MINA) – Crnogorski jedriličar Milivoj Dukić osvojio je srebrnu medalju, dok je Ilija Marković zauzeo četvrto mjesto na međunarodnoj regati Lanserote u Španiji.

Markovića je jedna greška u sedmoj regati koštala plasmana na pobjedničko postolje.

To takmičenje organizovano je u okviru početka priprema novog olimpijskog ciklusa za Los Anđeles 2028. na ostrvu Lansarote, jedriličarskom regatnom centru koji je privukao vrhunske jedriličare i učesnike Olimpijskih igara.

Tokom cijelog nadmetanja, Dukić i Marković su pokazali vrhunsku formu i borbenost, najavljujući još uspješniji period za crnogorsko jedrenje.

Zlatnu medalju osvojio je Duko Bos (Holandija), dok je treće mjesto pripalo Tomasu Van Ofegenu (Holandija).

Iza Ilije Markovića ostali su Luka Zakubovec (Slovenija), Gutijer Verhulst (Švajcarska), Džeremi Motut (Francuska), Vilijem Viersema (Holandija), Antun Tomašević (Hrvatska) i Stjin Van Der Valk (Holandija).

Crnogorski reprezentativci sada prebacuju opremu na Palma de Majorku i vraćaju se kući na kraći predah.

Prvo sljedeće takmičenje je upravo na Palmi, gde će u martu učestvovati na prvoj od pet regata prestižne serije The Sailing Grand Slam, Zatim ih u aprilu očekuje druga regata serije u Ieru, Francuska.

Sezona se nastavlja Svjetskim prvenstvom u maju u Kini, dok ih u junu očekuje treća regata iz serije SGS u Kilu.

Veliki izazov biće i Evropsko prvenstvo, koje je na programu u avgustu u Švedskoj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS