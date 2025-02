Dukić novi predsjednik Sportske komisije

Podgorica, (MINA) – Jedriličar Milivoj Dukić novi je predsjednik Sportske komisije Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK), saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da će Dukić tu funkciju obavljati do kraja 2028. godine.

Saopšteno je da će sastav Sportske komisije ostati nepromijenjen, a članovi su Draško Brguljan (vaterpolo), Majda Mehmedović (rukomet), Marija Vuković (atletika), Danka Kovinić (tenis), Bojan Kosić (skijanje) i Filip Radović (para sport).

“Sportska komisija COK-a osnovana je sa ciljem zastupanja stavova i interesa crnogorskih sportista i sportistkinja, osiguravajući da njihov glas bude uključen u proces donošenja odluka u okviru COK-a. Komisija služi kao most između sportista i rukovodstva, promovišući olimpijske vrijednosti i zagovarajući prava i odgovornosti sportista unutar olimpijskog pokreta”, stoji u saopštenju.

Navodi se da je misija Sportske komisije zaštita prava sportista i sportistkinja, pružanje platforme za njihovo zastupanje i aktivno doprinošenje razvoju sportskih politika i inicijativa koje su u interesu sportista u Crnoj Gori.

“Komisija će zastupati i štititi prava i interese sportista i sportistkinja na svim nivoima, pružati mišljenja i savjete o politikama, programima i odlukama COK-a koje se tiču sportista i promovisati čisti sport podržavajući antidoping inicijative i zalažući se za etičku praksu”, piše u saopštenju COK-a.

Planirano je, kako je saopšteno, organizovanje Sportskog foruma u Crnoj Gori najmanje jednom tokom trajanja mandata.

“Predsjednik Komisije djeluje kao glavni predstavnik sportista unutar COK-a, koordinira aktivnosti i sjednice Komisije i redovno obavještava Upravni odbor COK-a o aktivnostima i preporukama komisije”, piše u saopštenju.

Dukić je, nakon imenovanja, održao i prvi sastanak sa predsjednika Dušanom Simonovićem, tokom kojeg su razmatrani ključni planovi za 2025. godinu, uključujući međunarodne aktivnosti i strategije za unaprjeđenje položaja sportista u Crnoj Gori.

“Posebna pažnja posvećena je učešću crnogorskih predstavnika na MOK-ovom Sportskom forumu u Lozani, koji će omogućiti razmjenu iskustava sa sportistima i ekspertima iz cijelog svijeta. Razgovaralo se o podršci sportistima, trenerima i nacionalnim savezima, pri čemu su razmotreni kriterijumi za stipendije, s ciljem osiguranja da finansijska pomoć bude što bolje prilagođena potrebama sportista”, stoji u saopštenju.

