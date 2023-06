Đukić i Nikčević slavili u prvim partijama

Podgorica, (MINA) – Velemajstor Nikola Đukić ostvario je pobjedu na startu kvalifikacionog turnira za Svjetski kup u šahu.

Turnir je okupio osam crnogorskih šahista, četiri najbolja sa prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg šampionata, bore se za titulu najboljeg, koji će ove godine predstavljati Crnu Goru na jednom od najprestižnijih svjetskih turnira.

Đukić je bijelim figurama savladao Blaža Kalezića.

Kalezić se odlučio crnim figurama da na špansku partiju, odgovori varijantom sa f5, ali to nije iznenadilo Đukića, koji je već u 12. potezu žrtvovao kvalitet, pokazalo se sa punim pravom.

Sjajno je koordinisao svojim figurama, iskoristio dalekog pješaka na g7 i došao do prednosti.

Kalezić će sjutra bijelim figurama pokušati da izbori doigravanje.

Velemajstor Nebojša Nikčević je bijelim figurama iskoristio nepriciznu igru Andreja Šukovića i došao do važne pobjede.

Činilo se da će u jednom momentu biti sklopljen remi, međutim Šuković je odustao od ponavljanja poteza, a Nikčević je iskoristio protivnikove greške.

U velemajstorskom derbiju, Dragiša Blagojević i Luka Drašković su se preselili u publiku nakon 17 poteza u prvoj okončanoj partiji današnjeg nadmetanja.

Čini se da su najsadržajniju partiju odigrali Miloš Pečurica i Denis Kadrić.

Poziciono nadmudrivanja, okončano je vječitim šahom, pa će odluka pasti u drugoj partiji.

Druge partije četvrtfinala su na programu sjutra, a ljubitelji šaha mogu pratiti partije preko sajta Šahovskog saveza Crne Gore, ali i preko Mne sport televizije, što je novina u Crnoj Gori.

