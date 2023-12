Dukić i Marković u Aistraliji traže olimpijsku vizu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski jedriličari Milivoj Dukić i Ilija Marković na Svjetskom prvenstvu, početkom januara u Australiji, tražiće vizu za Olimpijske igre u Parizu, saopšteno je iz Jedriličarskog saveza.

Oba crnogorska predstabnika nadmetaće se u klasi ILCA 7.

Prema pravilima Očimpijskih igara, u klasi ILCA7, određena je kvota od ukupno 46 jedriličara, odnosno nacija pošto svaka može učestvovati sa po jednim jedriličarem u klasi.

U okviru priprema za šampionat ostvarili su sjajne rezultate na međunaradnim takmičenjima u Portugalu i Španiji.

Na regati u Španiji, na kojoj su zajedni učestvovali, Dukić je zauzeo sedmo, a Marković osmo mjesto.

Na drugom testu, Dukić je jedrio u Portugalu, a Marković u Španiji.

Dukić je na regati u Vilamuri, u konkurenciji 96 jedriličara, stigao do sedmog mjesta nakon osam regata (20, 9, 6, 4, 5, 2, 9, 14).

Prvo mesto je osvojio Herman Tomasgard iz Norveške, drugi je bio Filip Bul iz Nemačke, a treći Jigit Čitak iz Turske.

Marković se ponovo takmičio u Španiji, a u konkurenciji 27 jedriličara svjetskog ranga, izborio se za sedmo mjesto (10,17, 9, 8, 9, 5, 3, 6, 6, 5),

Marković je učestvovao i u “medal race” regati u kojoj je zauzeo peto mjesto.

Prvi je bio Pavlos Kontides sa Kipra, drugi Džonatan Vadnai iz Mađarske, treći Fin Linč iz Irske.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS