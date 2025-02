Dubljević ponosna na uspjeh košarkašica

Podgorica, (MINA) – Plasman ženske košarkaške reprezentacije na Evropsko prvenstvo veliki je uspjeh, a samo oni koji ne znaju okolnosti ženske košarke ne shvataju zapravo koliko je to bitan rezultat za taj sport u Crnoj Gori, azala je predsjednica Košarkaškog saveza Jelena Dubljević.

Ona je istakla da Crna Gora ima samo pet klubova u seniorskoj konkurenciji, kao i da osim Budućnosti, gotovo svi drugi igraju sa juniorkama, kadetkinjama, pa čak i pionirkama.

“Imamo mali broj igračica van CRne Gore, a samo je Milica Jovanović imala minutažu u Evroligi, dvije igrale u Eurokupu, dok smo posljednji ciklus dočekali sa čak nekoliko igračica bez kluba. Sve to dovoljno govori u koliko smo problemu i koliko bi tek on bio izražen da se nije ostvario ovaj rezultat”, rekla je Dubljević u izjavi za zvanični sajt Košarkaškog saveza.

Dubljević je naglasila da, kao njihova dojučerašnja saigračica, osjeća posebnu radost što sada kao predsjednica može ponosno da kaže prijateljima iz FIBA-e da mala Crna Gora i još manja baza ženske košarke opet ima predstavnika na Eurobasketu.

“Neke stvari su se definitivno promijenile. Imali smo uvijek malu bazu, ali smo imali veći broj igračica u jakim klubovima, koje su igrale ozbiljne uloge i onda je nekako sve bilo lakše. Sada je situacija drugačija, dolazi do smjene generacije, sve je manje igračica koje igraju Eurokup ili Euroligu, ali i pored toga smo na Eurobasketu”, rekla je Dubljević.

Prema njenim riječima, Mađarska, koja ima klubove poput Miškolca, Đera, Šoprona, Seksarda, Pečuja, koji godinama igraju evropska takmičenja, neće biti učesnica šampionata.

“Na tim nekim primjerima treba shvatiti da je ovo zaista uspjeh”, rekla je Dubljević.

Ona je kazala da ljudi iz Budućnosti već godinama ulažu ozbiljna sredstva za spas ženske košarke.

“Posebno lijepa priča napravljena je osnivanjem Trebjese, jer je tako oživjela košarka u Nikšiću i već se tokom dvije godine pojavilo nekoliko zaista veoma talentovanih igračica. Znam da su sličnu priču napravili sa Obrovom u Bijelom Polju, gdje nam zaista treba da taj nekadašnji centar ženske košarke podignemo maksimalno”, rekla je Dubljević.

Ona naglasila i da je raduje da se Bar vratio i da Antivari igra seniorsku ligu.

“Godinama imamo talente iz Herceg Novog i sigurno da Primorje daje poseban značaj. Nastojaćemo kroz razne FIBA projekte da animiramo i ostale gradove, da pronađemo neke nove talente, a uspjeh reprezentacije posebno je bitan, jer samo na taj način ovaj sport može dobiti na popularnosti”, rekla je Dubljević.

Ona je pohvalila Opštonu Bar i predsjednika Dušana Raičevića, navodeći da im duguju izuzetnu zahvalnost.

“U ne baš idealnoj situaciji u kojoj smo se nalazili Opština Bar nam je mnogo pomogla i zaista mi je zadovoljstvo da su naše košarkašice na neki način opravdale povjerenje. Istovremeno, ovo je idealna prilika da se u Baru dodatno pokrene priča oko ženske košarke i da se još omasovi ovaj sport u tom gradu”, rekla je Dubljević.

U Košarkaškom savezu očekuje da će se košarkašicama na EP priključiti i seniori.

Na ljeto crnogorske košarkašice igraće Igre malih zemalja Evrope, Evropsko prvenstvo, dok će juniorke prvi put biti u prilici igrati elitnu diviziju.

“Svako ljeto u košarci bude izazovno. Za razliku od prethodne godine kada se nijesu igrala seniorska Evropska prvenstva, ovo će biti mnogo složenije za organizaciju i kompletnu logistiku. Sa jedne strane moramo biti ponosni, jer imati dvije reprezentacije na tako velikim takmičenjima za mnoge Saveze je san, a sa druge posebna obaveza da radimo još više i da svi doprinesemo da obezbijedimo maksimalne uslove”, rekla je Dubljević.

Prema njenim riječima, zadovoljstvo je što su već potpisani novi sponzorske ugovore, dok su neki produženi.

“Nadamo se da ćemo imati i maksimalnu podršku države, jer sigurna sam da će svi prepoznati da rezultati koje ostvaruju košarkašice i košarkaši su zaista nešto nevjerovatno. Sve to nas obavezuje da prema njima budemo pošteni i odgovorni, tako da ću se truditi da uz pomoć države učinim da svi imaju prije svega optimalne uslove, a vjerujem da ćemo se tek radovati velikim rezultatima”, rekla je Dubljević.

