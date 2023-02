Drugi poraz šahista na Paraolimpijadi

Podgorica, (MINA) – Šahovska reprezentacija Crne Gore poražena je večeras od Srbije 3:1, u trećem kolu Paraolimpijade u Beogradu.

To je drugi poraz crnogorskih šahista na Paraolimpijadi, nakon što su na startu izgubili od Kube 3:1.

Upisali su i pobjedu protiv Kenije 3:1.

Na prvoj tabli u duelu između Predraga Nikača i Jovana Pavićevića viđena je velika borba, u kojoj je reprezentativac Srbije žrtvovao kvalitet za napad.

Preciznom igrom Nikač je došao u nadmoćnu poziciju, ali je u cajtnotu izabrao pogrešan nastavak i protivnik je uplovio u luku remija.

Sjajnu partiju, nakon startnih poraza, odigrao je Milan Ivanović protiv Miloša Tonića, stekao je prednost, ali je sitnim nepreciznostima omogućio svom protivniku da žrtvom skakača dođe do remija.

Poraze su upisali Radovan Damjanović i Vera Jovanović.

Damjanović se dugo borio da održi jednakost u partiji sa fide majstorom Draganom Živićem, ali su dva lovca nadigrala skakača i lovca pa je crnogorski reprezentativac morao priznati poraz.

Jovanović je u momentu kada se očekivala prava borba, odustala od žrtve kvaliteta koja je donosila jednakost, pa je poraz bio neminovan.

Takmičenje se nastavlja sjutra partijama četvrtog kola, od šest predviđenih.

Prva Paraolimpijada u istoriji šaha okupila je 26 ekipa, a Crna Gora se po startnom rejtingu nalazi na 18. mjestu.

Nastup šahovske reprezentacije Crne Gore finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta i Šahovskog saveza, a pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i mladih.

