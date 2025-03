Druga liga: Rudar slavio protiv Ibra

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Rudara pobijedili su danas u PLjevljima rožajski Ibar 2:0, u 21. kolu Druge crnogorske lige.

Rudar je do pobjede, 11. ove sezone, došao golovima Vojina Pavlovića u 56. i Antonija Božinoskog u 61. minutu.

Poraz Ibra iskoristio je posljednjeplasirani Kom, koji je na Zlatici savladao Podgoricu 3:0 i smanjio zaostatak za rožajskim timom na dva boda.

Kom su do treće pobjede vodili Luka Sili u 36, Marko Burzanović u 49. iz jedanaesterca i 83. minutu.

Igalo je pred svojim navijačima poraženo od Iskre 1:0.

Pitanje pobjendika odlučio je Pavle Pavićević u 26. minutu.

Pobjendika nije bilo u duelu Grblja i Lovćena, koji su u Radanovićima igrali 2:2.

Cetinjski tim poveo je golom Boška Guzine u 38. minutu.

Izjednačio je Stefan Radojević u 78, a Ilija Tučević u 80. minutu doveo domaćina u vođstvo.

Konačan rezultat postavio je Milija Golubović u 82. minutu.

U ovom kolu slobodna je bila ekipa Mladosti.

