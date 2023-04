Druga liga rezultati – Berane i Kom bez pobjednika, trijumf Mladosti

Podgorica, (MINA) – Duel Berana i Koma završen je bez pobjednika, dok je tri boda osvojila Mladost u 31. kolu Druge crnogorske lige.

Berane i Kom igrali su na Gradskom stadionu 1:1.

Gosti su u Beranama poveli golom Bojana Pavićevića u 39. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Nemanja Tmušić u 72. minutu.

Remi lidera šampionata iskoristila je Mladost i pobjedom na DG areni protiv Otrant-Olimpika od 1:0 zaostatak na tabeli svela na bod.

Pobjednika nije bilo u duelu Grblja i Bokelja, koji su u Radanovićima igrali 0:0, dok je Igalo pred svojim navijačima slavili protiv Podgorice 1:0.

Pitanje pobjednika riješio je Andrija Vujičić u 78. minutu.

U ovom kolu slobodni su bili fudbaleri Zete.

Berane je, nakon 31. kola, vodeće na tabeli sa 47 bodova.

Mladost je druga sa 46, Kom je osvojio 40, a bod manje Podgorica.

