Druga liga: Lovćen i Mladost neriješeno

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Lovćena i vodeće Mladosti igrali su danas na trening kampu Fudbalskog saveza neriješeno 2:2, u 20. kolu Druge crnogorske lige.

Lider šampionata poveo je golom Lazara Kneževića u 14. minutu.

Izjednačio je Luka Drmač u 21, a potpuni preokret donio je Matija Pejović u 33. minutu.

Konačan rezultat postavio je Igor Vukčević u 62. minutu.

Pred svojim navijačima na startu proljećnog dijela šampionata slavila je Podgorica, koja je na DG areni slavila protiv Rudara 2:1.

Podgorički sastav do četvrte pobjede vodio je Nikola Pavlićević, golovima u 50. iz jedanaesterca i 73. minutu.

Jedini pogodak za Rudar postigao je Musa Auval Jahaja u 61. minutu.

Bez golova i pobjednika završen je duel Ibra i Igala u Rožajama.

Za sjutra zakazan je duel Iskre i Grblja (14).

U ovom kolu slobodan je Kom.

