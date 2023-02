Drašković preuzeo vrh

Podgorica, (MINA) – Najmlađi crnogorski velemajstor, Luka Drašković, preuzeo je prvo mjesto nakon šestog kola 75. Pojedinačnog prvenstva Crne Gore u šahu.

On je večeras bijelim figurama savladao, vodećeg uoči šestog kola, Nebojšu Nikčevića i preuzeo čelnu poziciju na tabeli.

“Viđena je velika borba, a Drašković je u dvosjekloj poziciji uspio prvo da osvoji pješaka, a zatim je svojim topovim zauzeo protivnički sedmi red. Nikčević je pokušao da sa dva topa parira protivničkoj dami, ali ipak Drašković je bio na visini zadatka i osvojio poen koji ga je doveo na čelo tabele”, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Drašković se izdvojio na vrhu sa pet poena, a slijedi grupa od osam igrača sa pola poena zaostatka.

Velemajstori Dragiša Blagojević i Pavel Anisimov su brzim remijem zadržali šanse za najveći plasman.

Oni su se u gledalište preselili nakon desetak odigranih poteza.

U jednoj od najborbenijih i najkvalitetnijih partija šampionata, Miloš Pečurica i Blažo Kalezić su remizirali.

“Pečurica je sjajno tretirao otvaranje i stekao veliku prednost. Kalezić je nalazio neugodne odbrane i u momentu kada je Pečurica bio dobijen, grubo je pogriješio. Kalezić nije propustio priliku da remizira vječitim šahom”, piše u saopštenju.

Slavio je Andrej Šuković bijelim figurama protiv Veljka Šćekića i priključio se grupi igrača sa 4,5 poena, baš kao i kadet Peko Đurović koji je savladao intermajstora Bogdana Podlesnika.

Đurović trenutno zarađuje 100 poena rejtinga!

Najduže za tablom su ostali Denis Kadrić i Božidar Kisić, kao i Aleksandar Tomić i Vuk Miletić.

Nikšićki derbi donio je veliku borbu, a Tomić je propustio pred prvu vremensku kontrolu da partiju riješi u svoju korist.

Miletić se branio u zanimljivoj završnici, koja je igrana do golih kraljeva pa je ova partija okončana remijem.

Sjutra je na programu sedmo kolo u kome se izdvajaju dueli: Kadrić – Drašković, Kalezić – Anisimov, Blagojević – Đurović, Nikčević- Šuković, Draganić – Pečurica, Mušović – Tomić.

