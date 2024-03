Dragićević i Mladosti prekinuli saradnju

Podgorica, (MINA) – Radisav Dragićević nije više trener fudbalera Mladosti, saopšteno je iz tog fudbalskog kluba.

Navodi se da su prvoligaš sa DG arene i Dragićević sporazumno raskinuli ugovor.

“Dragićević, koji je dva puta proglašen za trenera godine u Crnoj Gori i kod nas je pokazao veliku profesionalnost i posvećenost u radu, pa je svakako bila čast sarađivati sa njim. Zahvaljujemo mu se i želimo sreću u nastavku trenerske karijere”, piše u

saopštenju podgoričke kluba.

