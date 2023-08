Dragana Domuzin pojačala Budućnost

Podgorica, (MINA) – Reprezentativka Bosne i Hercegovine Dragana Domuzin naredne sezone nosiće dres Budućnost Bemaksa, saopšteno je iz podgorićkog košarkaškog kluba.

To je drugo pojačanje Budućnosti za narednu sezonu, nakon Nikoline Ilić.

Banjalučanka (22) je igrala za Orlove, iz kojih se preselila u ekipu Ekstramadure iz Španije.

Igrala je u Njemačkoj za Herner, dok je prošle sezone nosila dres Slovanke iz Češke.

U Češkoj je na 16 utakmica imala prosjek od deset poena, 4,8 skokova i 2,5 asistencija.

Slovanka je zaustavljena u četvrtfinalu od neprikosnovenog šampiona, ekipe USK, zbog čega je Domuzin u finišu sezone pojačala Orlove.

Dala je veliki doprinos da tim iz Banja Luke osvoji titulu šampiona Bosne i Hercegovine, a na devet mečeva imala je prosjek 20 poena.

Bila je dio reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je prošle godine igrala Svjetsko prvenstvo.

Crnogorski šampion u odnosu na prošlu sezonu ostao je bez Marije Leković, koja je pojačala Fenerbahče, Dragane Živković, koja je potpisala za Konstancu, kao i Jovane Marković i Višnje Stefanović.

