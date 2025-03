Đorđe Žižić izvanredan, sjutra kolo odluke

Podgorica, (MINA) – Crnogorski šahisti pružili su dobre partije u pretposlednjem, desetom kolu Svjetskog omladinskog prvenstva, a posebno se istakao Đorđe Žižić koji je crnim figurama pobijedio Jang Sijuana.

Žižić je iskoristio grešku protivnika u otvaranju, krenuo u napad, a preciznom igrom osvojio je kvalitet.

Stečenu prednost rutinski je realizovao, pa je nakon deset kola najuspješniji predstavnik Crne Gore sa polovičnim učinkom od pet poena.

Žižić je pretekao Peka Đurovića koji je u današnjem kolu poražen od Luke Kiladzea iz Gruzije.

Pobjede su ostvarili Dimitrije Vujović i Mihailo Pušara koji su savladali Paula Davida Peglaua iz Njemačke, odnosno Džejmija Komlija predstavnika Irske.

Đorđe Anđelić je nadigrao Said Alielijia Amera iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, pa nakon deset kola, kao Vujović i Pušara, ima četiri poena na svom kontu.

Isti učinak ima i Andrej Račić koji je u crnogorskom derbiju savladao Iliju Milovića.

Luka Jovanović je savladao Stefana Mihajlovića, dok je Danilo Đenđinović bio bolji od Luke Novakovića, a David Pavlović je iskoristio prednost početnog poteza protiv Nikole Vukašinovića.

Remijem je okončan duel Vasilija Radulovića i Damjana Pešića, dok je remi upisao i Jegor Ševcov.

Vodeći, indijski velemajstor, Pranav, zadržao je vođstvo nakon remija sa predstavnikom Rusije, Aleksejom Grebnevom.

Pranava u posljednjem kolu očekuje duel sa Maticom Lavrenčićem iz Slovenije, koji je savladao Mediza Galvinu iz Meksika i osamio se na drugom mjestu sa pola poena zaostatka.

Njihov međusobni duel u poslednjem kolu riješiće pitanje pobjednika, a Pranavu će biti dovoljan i remi.

Crnogorske šahistkinje imale su loš dan, pa su pretrpjele poraze u desetom kolu.

Na vrhu tabele osamila se predstavnik Rusije, Ana Šukhman koja je nadigrala Jelisavetu Hrebeščnikovu iz Ukrajine.

Šukhman ima pola poena više u odnosu na Ajan Alahverdijevu iz Azerbejdžana i Nurman Aluu iz Kazahstana, pa će imati sudbinu u svojim rukama.

Takmičenje su danas posjetili đaci Osnovne škole “Mirko Srzentić” koji su imali i šahovski čas sa Vukom Miletićem, nekadašnjim omladinskim prvakom Crne Gore.

Posjeta je realizovana u sklopu saradnje Šahovskog saveza Crne Gore i Mjesne zajednice Petrovac koja je podržala organizaciju ovog prestižnog takmičenja.

Turnir je posjetila i Nađa Laković, poslanica u Skupštini Crne Gore.

Posljednje kolo počinje u 13 sati, dok je ceremonija zatvaranja zakazana za 21 sat, kada će biti spuštena zavjesa na Svjetsko omladinsko prvenstvo, prvo takmičenje iz kalendara Svjetske šahovske federacije FIDE ikada održano u Crnoj Gori.

