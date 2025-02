Dončić u Lejkersima

Podgorica, (MINA) – Slovenaćki košarkaš Luka Dončić

karijeru će nastaviti u Los Anđeles Lejkersima, saopšteno je iz tog kluba.

Dres Lejkersa u nastavku sezone igraće i Maksi Kleber i Markif Moris, dok će iz Los Anđelesa u Dalas preći Ol star centar Entoni Dejvis, Maks Kristi i pik prve runde drafta 2029. godine.

U trejd je uključena i Juta Džez, koja će dobiti Džejlena Hud-Skifina i dva pika druge runde drafta.

Dalas je prošle godine sa Dončićem stigao do velikog finala, gdje je poražen od Bostona.

Ove sezone je Dončić za sada odigrao samo 22 meča zbog raznih problema sa povredama, a ne igra od 25. decembra.

Mediji su spekulisali da je Dalas za Dončića na kraju ove sezone bio pripremio petogodišnji ugovor vrijedan 345 miliona USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS