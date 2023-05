Dominacija dječaka iz Bijele, Mladost šampion Crne Gore u vaterpolu

Podgorica, (MINA) – Najmlađi vaterpolisti Mladosti iz Bijele, igrači rođeni 2012. i mlađi, osvojili su titulu prvaka Crne Gore sa maksimalnim učinkom od deset pobjeda.

Dječaci iz Bijele bili su bolji od konkurencije vršnjaka iz Verdea, Primorca, Budućnosti, Budve i Jadrana.

Predvođeni efikasnim Dušanom Ilićem i Savom Krivokapićem, savladali su Verde (5:1 i 4:2), Jadran (19:5 i 10:4), Budvu (12:6 i 8:7), Primorac (10:4 i 9:4) i Budućnost (11:4, 14:10).

Kao drugoplasirani završio je podgorički Verde, koji je u direktnim duelima za drugo mjesto dva puta nadigrao Primorac – 7:4 i 6:4.

Primorac je zauzeo treće mjesto, Budva je bila četvrta, Budućnost je peta, a Jadran šesti.

