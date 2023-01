Dominacija Budućnost Bemaksa protiv Lavova

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa ostvarile su pobjedu na startu Top osam faze WABA lige.

Podgorički tim savladao je danas u Bemaks areni ekipu Lavova iz Brčkog 107:46.

Budućnost je upisala 11. trijumf i zadržala maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Sve dileme oko pobjednika, ako ih je i bilo, riješene su već u prvoj četvrtini, nakon koje je domaćin stekao prednost od 22 poena (33:11).

Razlika je na polovini meča iznosila 30 (52:22), a na kraju rekordnih 61 poen (107:46).

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Dragana Živković sa 24, Jovana Marković je ubacila 17, dok su po 12 dodale Zorana Radonjić i Marija Leković.

U ekipi iz Brčkog dvocifrena je bila samo Sara Đokić sa 14 poena.

Budućnost Bemaks će u drugom kolu, 18. januara, biti gost Cinkarne Celje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS