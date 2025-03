Domen Prevc zlatni na velikoj skakaonici

Podgorica, (MINA) – Slovenac Domen Prevc osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Trondhajmu, u skokovima sa velike skakaonice.

On je trijumfovao skokovima od 138 i 140,5 metara, za koji je dobio 301,8 bodova.

Zlatnu medalju juče je osvojila njegova sestra Nika Prevc.

Drugo mjesto zauzeo je Njemac Marius Lindvik skokovima od 138 i 139,5 metara i zbirom od 297,1 bod.

Podium je kompletirao Jan Erl skokovima od 134 i 137 metara, za koje je ocijenjen sa 286,6 bodova.

