Đoković zaustavljen u trećem kolu

Podgorica, (MINA) – Vodeći svjetski teniser Novak Đoković u trećem kolu završio je nastup na Mastersu u Rimu.

On je danas poražen od Čileanca Alehandra Tabila 2:0, po 6:2 i 6:3.

Momak iz Santjaga do pobjede karijere došao je nakon 67 minuta igre.

Čileanac je upisao prvu pobjedu protiv nekog igrača iz Top 10.

Naredni rival biće mu Karen Kačanov.

