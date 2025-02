Đoković i Ličina žele pobjedu i tri boda protiv Litvanije

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska fudbalska reprezentacija Crne Gore zadovoljna je bodom protiv Azerbejdžana, ali može da žali i za pobjedom, kazala je reprezentativka Jasna Đoković.

Ona je istakla da je utakmica odigrana u teškim uslovima.

“Bili su jako teški uslovi za igru, borile smo se. Možemo da žalimo za pobjedom, bile smo bolje, ali kada se sve sabere, bod u gostima na startu je zadovoljavajući rezultat”, kazala je Đoković.

Ona smatra da će remi u Baku dobiti na značaju samo u slučaju pobjede u duelu sa Litvanijom, u utorak na Gradskom stadionu.

“Nikako ne smijemo da potcijenimo, maksimalno fokusirane i motivisane ući ćemo u meč sa ciljem da uzmemo tri boda”, rekla je Đoković.

Crna Gora će u duelu sa Litvanijom biti jača za Selmu Ličinu, kapitenku njemačkog Mepena, nekadašnju igračicu Verdera, Rožajku koja je prošle sedmice dobila crnogorski pasoš.

“To je ono što sam željela, dobila sam svu potrebnu dokumentaciju i jedva čekam utakmicu”, rekla je Ličina.

Iza Selme Ličine je zanimljiv fudbalski put. Prošla je mlađe selekcije Verdera, nastupala i za njemačke selekcije, a zatim se otisnula u SAD, gdje je igrala fudbal za Univerzitet u Portlandu, ujedno i diplomirala psihologiju…

“Super su me djevojke prihvatile, a od ranije sam znala samo Medinu Dešić i Armisu Kuč. Sjajno se osjećam u reprezentaciji i srećna sam što sam njen dio”, rekla je Ličina.

Ona je u novembru i decembru prošle godine odigrala dva nezvanična, prijateljska duela u dresu Crne Gore protiv Sjeverne Makedonije.

“Mislim da imamo ozbiljan potencijal posebno u napadu. Vjerujem da zajedno možemo da ostvarimo velike rezultate”, rekla je Ličina.

Crna Gora je prethodna dva takmičarska ciklusa završila kao drugoplasirana u grupi, igrala baraž utakmice protiv Sjeverne Irske i Finske, nije uspjela da pređe u viši rang – sada je cilj da se napravi korak više i sa prve pozicije dođe do Lige B.

“Imamo jasan cilj – da budemo pobjednice ove grupe. Vjerujemo jedna drugoj, bodrimo jedna drugu i vjerujem da tako možemo da ispunimo ono želimo”, rekla je Đoković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS