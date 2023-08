Dokins pojačao SC Derbi

Podgorica, (MINA) – Amerikanac Obri Dokins novi je košarkaš SC Derbija, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

On je sa SC Derbijem potpisao jednogodišnji ugovor.

Krilni košarkaš, koji je u NCAA bio na prestižnim univerzitetima Mičigen i Centralna Florida (UCF) nije izabran na draftu 2019. godine, ali je tada potpisao za filijalu Nju Orleans Pelikansa u G ligi, Ir Bejhoksima.

U Evropu je stigao 2020. i potpisao za Getingen, u čijem dresu je u Bundesligi bilježio 13,6 poena, 3.4 skoka i 1,1 asistenciju.

Sljedeću sezonu je proveo u Turk Telekomu, sa kojim je igrao šampionat i Eurokup i bio na prosjeku od 11,5 koševa i 2,8 uhvaćenih lopti.

Prethodnu takmičarsku godinu je počeo u G ligašu Ignajtu, a potom prešao u Bursu, za koju je na 13 utakmica Eurokupa u turske Superlige upisivao prosječno 5,2 poena i dva skoka.

SC Derbi je, prije njega, vratio Igora Drobnjaka i Kenana Kamenjaša iz Budućnost Volija, a angažovao je Hrvata Bornu Kapustu i mladog crnogorskog reprezentativca, Luku Bogavca.

