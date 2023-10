Đinović u polufinalu Evropskog kupa u Budvi

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Tomislav Đinović plasirao se u polufinale i obezbijedio bronzanu medalju na Evropskom kupu u Budvi.

On je danas u četvrtfinalnom meču kategorije do 60 kilograma pobijedio Viktora Vacula iz Moldavije.

To je prvo crnogorsko odličje na Evropskom kupu.

On će sjutra u polufinalu boksovati protiv Radoslava Rosenova iz Bugarske.

U večernjem programu za polufinale i medalje boriće se Stefan Savković i Petar Marčić.

