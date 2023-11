Đinović u polufinalu, druga medalja za crnogorski boks

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Tomislav Đinović plasirao se u polufinale Evropskog prvenstva za mlađe seniore (U22) u Budvi i obezbijedio bronzanu medalju.

On je danas u četvrtfinalnom meču, kategorije do 60 kilograma, pobijedio Portugalca Davida Duartea Realinja 5:0.

Đinović je na putu do polufinala eliminisao i Eliasa Idrizija iz Danske 3:2.

To je druga osigurana medalja za crnogorski boks u Budvi, nakon što je juče polufinale izborila Bojana Gojković.

Rival Đinovića u sjutrašnjem polufinalu biće Bugarin Radoslav Rosenov.

Za polufinale danas će se boriti i Petar Liješević (do 86) i Nikola Lekić (do 92).

Rival Liješević biće Taulant Jakupi sa Kosova, dok Lekića čeka borba sa Leventeom Kišom iz Mađarske.

