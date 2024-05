Đinović na Evropskom prvenstvu u Granadi

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parastrijelac Milan Đinović nastupiće na Evropskom prvenstvu, koje sjutra počinje u Granadi, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Đinović će se takmičiti u disciplini vazdušna puška, u kategoriji SH1.

“Nastupiću u dvije discipline R1 i R3. Disciplina R1 na programu je 2. juna, dok je R3, meni draža, dva dana kasnije. Moj cilj je finale Evropskog prvenstva i direktna kvota za Paraolimpijske igre u Parizu”, rekao je Đinović agenciji MINA.

Biće to njegov drugi nastup na šampionatima Evrope, nakon što je prošle godine bio 12. u Roterdamu.

Nijanse su ga dijelile od finala i plasmana među osam najboljih.

Prošle godine četiri puta potvrdio je minimalnu kvalifikacionu normu za Paraolimpijske igre u Parizu.

“Spreman sam za nastup u Granadi. Pripreme sam odradio u matičnom klubu, Berane, zajedno sa trenerom Željkom Božovićem. Rezultati koje sam imao tokom priprema vrijedni su finala EP. Nadam se da ću ih ponoviti u Granadi”, rekao je Đinović.

U kategoriji SH1, u kojoj će se takmičiti Đinović, prijavljena su 42 takmičara.

