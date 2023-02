DHIKA novi sponzor Košarkaškog saveza

Podgorica, (MINA) – Kompanija DHIKA biće partner Košarkaškog saveza Crne Gore u naredne tri godine, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da će portugalski proizvođač opreme biti zadužen za izradu odjeće koju će crnogorski košarkaši i košarkašice nositi do kraja 2025. godine.

Ugovor su potpisali predsjednik KSCG Nikola Peković i izvršni direktor kompanije DHIKA Žulio Araužo.

Peković je kazao da mj je izuzetno zadovoljstvo što danas zvanično počinju novu saradnju.

“Posebno me raduje činjenica da je još jedna kompanija iz inostranstva prepoznala kvalitet crnogorske košarke. Naše košarkašice su već u DHIKA opremi izborile plasman na Eurobasket, pa kako se po jutru dan poznaje, siguran sam da će naša saradnja biti uspješna”, rekao je Peković.

Kompanija DHIKA postoji 17 godina i u Portugalu se profilisala kao proizvođač košarkaške opreme.

Proizvodi opremu i za fudbal, rukomet, odbojku, a pristni su na tržištima Luksemburga, Angole, Belgije, Francuske, Njemačke…

Araužo je kazao da su ponosni na ozbiljan odnos koji imaju prema svim klijentima.

“Savjetujemo ih kako da kreiraju poseban model za sebe. Od više stotina klubova koji nose DHIKA opremu, nećete pronaći dva sa istim detaljima. To je naš moto, poseban dizajn za svaku ekipu. Na taj način svaki klub može koristiti svoje tradicionalne boje i imati ekskluzivan izgled opreme,” kazao je Araužo.

Saopšteno je da se DHIKA, kroz saradnju sa Košarkaškim savezom, predstavlja crnogorskom regionu.

Direktor DHIKA Montenegro Kosta Mićanović kazao da mu je izuzetno zadovoljstvo što brend DHIKA Crnoj Gori predstavljaju uz pomoć košarkaša i košarkašica.

“Vjerujemo da ne može biti bolja promocija od sporta koji je našoj zemlji donio toliko radosti. Unikatnim dizajnom predstavljajući crnogorske simbole želimo da pokažemo koliko ozbiljno pristupamo svakom poslu. Vjerujemo da će naš kvalitet i posvećenost biti prepoznati i u našoj zemlji. Našim košarkašima sjutra želimo pobjedu protiv Češke i plasman na Mundobasket,” zaključio je Mićanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS